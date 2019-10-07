Авиаперевозчики предложили новые варианты сдерживания цен на авиабилеты

СЕГОДНЯ 08:32 2019-10-07T08:32:54+03:00

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Авиакомпании предложили государству вариант, как можно остановить рост цен на билеты. Сценариев сразу несколько и пока они находятся в стадии рассмотрения. Соответствующее письмо в правительство было направлено Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта.

Минтранс одним из первых ознакомился с инициативой и поддержал документ.

Авиаперевозчики в этом году могут получить рекордный убыток. Только за шесть месяцев с начала 2019 года цифра приблизилась к 52 млрд рублей – это больше, чем за весь предыдущий год.

Выход из отрицательного бюджета в увеличении стоимости билетов. А чтобы такого не произошло, нужны меры государственной поддержки.

В первую очередь, нужны компенсации за керосин, стоимость которого постоянно растет. Сейчас меры поддержки применяются при стоимости тонны в 48,3 тысячи рублей, авиаперевозчики просят снизить планку до 40 тысяч рублей – показатель 2017 года.

Сумма средств, которые нужны на стабилизацию ситуации оценивается примерно в 8-9 миллиардов рублей.

Помимо этого, перевозчики ждут единовременные компенсации, которые суммарно могут составлять почти 23 миллиарда рублей.

В документе также предлагается альтернативный вариант господдержки - увеличить коэффициент суммы акциза на керосин с 2,08 до 3,5. В этом случае возмещение авиакомпаниям вырастет с нынешних 3024 до 7 тыс. рублей с каждой тонны топлива. Данные компенсации авиакомпании получают с 2015 года, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU