В Москве годовалый ребенок умер, пока мама была в роддоме, а безработный отец выпивал на кухне

СЕГОДНЯ 09:31 2019-10-07T09:40:09+03:00

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В Москве умерла годовалая девочка, оставшись без присмотра взрослых. Мама малышки в тот день находилась в роддоме, а отец отмечал судя по всему это событие на кухне. Как сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах, 28-летний мужчина распивал спиртные напитки и не заметил, что ребенку стало плохо. Когда он пришел в детскую, девочка лежала на полу возле кроватки и уже была мертва. Он вызвал "скорую", но помочь маленькой пациентке было уже нечем.

Сотрудники полиции не обнаружили на теле ребенка признаков насильственной смерти. Причину гибели девочки теперь установит судебно-медицинская экспертиза.

Известно, что оба родителя – граждане Узбекистана. В столице они снимали квартиру. На учете в органах ПДН семья не состояла. Глава семейства официально нигде не работал, его супруга – тоже. Пара готовилась к рождению второго ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU