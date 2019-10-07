В Роспотребнадзоре объяснили почему не стоит покупать домашние продукты

СЕГОДНЯ 09:50 2019-10-07T09:50:57+03:00

В Роспотребнадзоре призвали не покупать продукты на улицах Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Специалисты Роспотребнадзора призвали россиян отказаться от покупки домашних продуктов. Возможно, этот товар дешевле, чем тот, что произведен на производстве и подкупает мыслью о натуральности, но это заблуждение, уверяют в ведомстве.

Проблема в том, что за подобной продукцией нет никакого контроля, часто нарушается рецептура, что способствует размножению бактерий.

- Возбудители кишечных инфекций очень быстро распространяются в молочной, мясной и рыбной продукции. Как правило, производители домашней продукции не имеют специального образования и не обладают знаниями для приготовления качественного и безопасного продукта, - сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Произведенные кустарным способом продукты могут быть заражены возбудителями дизентерии, сальмонеллеза, ботулизма. Это относится не только к молочным продуктам, которые имеют короткий срок хранения, но и к соленьям, грибам.

Особенно стоит опасаться приобретать данную продукцию в местах несанкционированной торговли. Зачастую продавцы неправильно хранят, упаковывают и перевозят товар, не имеют документов на продукцию, разрешения на реализацию и медкнижку, сообщает газета «Известия».

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ИСТОЧНИК KP.RU