2019-10-07T10:20:00+03:00
В мире

В МИД России рассчитывают на освобождение Юзик до конца недели

Разбирательство завершается, сообщили в ведомстве
Юлия САЛЬНИКОВА
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Юзик задержана в ТегеранеЮзик задержана в ТегеранеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В министерстве иностранных дел России сообщили о возможном освобождении Юлии Юзик до конца недели. Российская журналистка задержана в Тегеране 2 октября в номере своей гостиницы. По прилету в Иран у женщины отобрали паспорт. Юлию подозревают в шпионаже, и несмотря на то, что ее якобы задержали для дачи показаний, точной даты освобождения россиянки нет. Посольство России и МИД находятся на связи с иранским министерством иностранных дел и в ситуации наметился прогресс – Юлию Юзик возможно выпустят в ближайшее время.

- Посол был в субботу в МИДе Ирана. Завершается разбирательство, и мы рассчитываем, что скоро ее выпустят, - сказал РИА Новости директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Он подтвердил, что вероятно освобождение состоится уже на этой неделе.

Ранее сайт kp.tu писал о возможных теориях, почему Юзик попала на крючок иранских спецслужб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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