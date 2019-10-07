2019-10-07T10:53:04+03:00
Общество

Активисты требуют запретить фильм «Джокер» из-за пропаганды насилия

Картина вышла в прокат 3 октября
Елена АКИМОВА
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В США требуют запретить "Джокера" из-за пропаганды жестокостиВ США требуют запретить "Джокера" из-за пропаганды жестокостиФото: кадр из фильма.
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В начале октября состоялась премьера картины «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли. Не прошло и недели с тех пор, как фильм в прокате, как активисты начали требовать запретить «Джокера» к покажу.

Причиной всему стала пропаганда жестокости. С самых первых кадров на экранах в изобилии представлены сцены насилия с применением оружия.

Активисты подчеркивают, что невозможно смотреть и люди в ужасе выбегают из кинозалов.

В Калифорнии уже отменили несколько сеансов. А в некоторых кинотеатрах во время показа картины специально дежурят полицейские.

Повышенные меры безопасности объясняют тем, что растет количество недовольных. К тому же, не исключены акты агрессии, аналогичный пример был зафиксирован в 2012 году.

Тогда на показе «Бэтмена» местный житель открыл огонь по зрителям, сообщает Пятый канал.

Что касается России, то в первые выходные «Джокер» возглавил прокат. Кинокартина собрала 664 миллиона рублей за несколько дней.

Первый трейлер Джокера с Хоакином Фениксом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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