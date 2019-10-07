2019-10-07T11:04:54+03:00
Общество

Погода с 7 по 13 октября: Синоптики прогнозируют возвращение тепла ко второй половине недели

Жителей Центральной России вновь ждет +15 градусов в дневные часы
Юлия САЛЬНИКОВА
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К выходным потеплеет до +15К выходным потеплеет до +15Фото: Евгения ГУСЕВА
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Синоптики рассказали, какой будет погода в Центральной России с 7 по 13 октября. Неделя начнется с дождей в большинстве регионов страны. Всему виной циклон, который принес фактически «ноябрьское похолодание». Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила rg.ru, что такие температуры и мокрый снег – это явления, характерные скорее для второго осеннего месяца, чем для начала октября. Но расстраиваться, что зима подступает все ближе, не стоит – синоптики сообщают о возвращении тепла.

- В начале недели дождь будет перемешиваться с мокрым снегом, возможно налипание мокрого снега на провода. И даже образование гололедицы на дорогах в ночные часы, -сказала Лбдмила Паршина.

Но уже со вторника температура начнет повышаться: на севере Центрального округа во вторник плюс 2-7, в среду - 4-9 градусов тепла. В четверг потеплеет до +13 градусов. А к выходным воздух прогреется до +15 в центральных регионах России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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