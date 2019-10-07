Китайские туристы покупают в России косметику и янтарь

СЕГОДНЯ 11:13 2019-10-07T11:20:22+03:00

Туристы из Китая больше всего готовы тратить в Москве Фото: Артем КИЛЬКИН

В среднем туристы из Поднебесной оставляют в России больше 24 тысяч рублей на сувениры и прочие вещи

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Самыми популярными товарами в России у китайцев оказались янтарь и косметика. Как сообщает РЕН ТВ, именно на эти группы товаров приходится почти всех трат жителей Поднебесной, которые прилетели в России в качестве туристов. Посчитывались траты, проходящие по системам WeChat Pay и Alipay.

Аналитики также посчитали среднюю сумму покупок китайцев в России – за девять месяцев турист оставляет в Москве порядка 24,6 тысяч рублей. В других российских городах китацы тратят гораздо меньше. В Санкт-Петербурге, например, они совершают покупки на сумму 19,9 тысяч рублей, а в Екатеринбурге меньше 11 тысяч рублей.

Министерство культуры России поручило проработать вопрос о сокращении числа китайских туристов в Царском селе. Из-за большого числа иностранцев россияне не всегда могут попасть в усадьбу на экскурсию.

ИСТОЧНИК KP.RU