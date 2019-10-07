2019-10-07T11:20:22+03:00
Общество

Китайские туристы покупают в России косметику и янтарь

В среднем туристы из Поднебесной оставляют в России больше 24 тысяч рублей на сувениры и прочие вещи
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Туристы из Китая больше всего готовы тратить в МосквеТуристы из Китая больше всего готовы тратить в МосквеФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Самыми популярными товарами в России у китайцев оказались янтарь и косметика. Как сообщает РЕН ТВ, именно на эти группы товаров приходится почти всех трат жителей Поднебесной, которые прилетели в России в качестве туристов. Посчитывались траты, проходящие по системам WeChat Pay и Alipay.

Аналитики также посчитали среднюю сумму покупок китайцев в России – за девять месяцев турист оставляет в Москве порядка 24,6 тысяч рублей. В других российских городах китацы тратят гораздо меньше. В Санкт-Петербурге, например, они совершают покупки на сумму 19,9 тысяч рублей, а в Екатеринбурге меньше 11 тысяч рублей.

Министерство культуры России поручило проработать вопрос о сокращении числа китайских туристов в Царском селе. Из-за большого числа иностранцев россияне не всегда могут попасть в усадьбу на экскурсию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперт прокомментировал пален США по «сдерживанию» Россию в Черноморском регионе
Минобороны погасит ипотеку погибших военных единым платежом
«Никогда не угрожал женщине»: Люк Бессон отрицает обвинения в изнасиловании
Больше всего в прививках уверены молодежь и пенсионеры
Оксана Пушкина рассказала, зачем нужен закон о домашнем насилии
Погода с 7 по 13 октября: Синоптики прогнозируют возвращение тепла ко второй половине недели
Активисты требуют запретить фильм «Джокер» из-за пропаганды насилия
Киев планирует провести выборы на Донбассе весной 2020 года
Страховщики попросят водителей устанавливать в машинах «жучки»
В МИД России рассчитывают на освобождение Юзик до конца недели
Иранского «двойника» Анджелины Джоли арестовали из-за богохульства и пропаганды насилия в Instagram
В Роспотребнадзоре объяснили почему не стоит покупать домашние продукты
В Москве годовалый ребенок умер, пока мама была в роддоме, а безработный отец выпивал на кухне
Двух гасторбайтеров из Киева избили в Польше за украинский язык
Названы регионы, где больше всего снимают денег в банкоматах
Авиаперевозчики предложили новые варианты сдерживания цен на авиабилеты
Трамп призвал объявить импичмент спикеру Палаты представителей США
США отказались участвовать в военной операции в Сирии
В Госдуме хотят создать условия для накопления второй пенсии
Американец застрелил зятя за сюрприз на день рождения
В Австралии вновь нашли швейные иглы в ягодах из супермаркета
Associated Press: Бизнес-партнеры Трампа хотели сменить руководство украинского «Нафтогаза»
Боевики «Азова» перед отводом войск заняли село вблизи Донбасса