2019-10-07T11:21:51+03:00
Общество

Больше всего в прививках уверены молодежь и пенсионеры

А вот представители среднего возраста стараются в вакцинации не участвовать
Елена АКИМОВА
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Больше всего прививкам доверят молодежьБольше всего прививкам доверят молодежьФото: Анастасия Осипова
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Вокруг прививок часто разворачиваются дискуссии. Одни считают, что делать их не стоит, а иногда даже опасно, другие уверены, что это необходимость и гарантия защиты от болезней.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование на данную тему. Оказалось, что 57 процентов россиян считают прививки эффективным способом защиты от инфекций. Больше всего прививочную кампанию поддерживают в молодежной среде от 18 до 24 лет - 69%, и пенсионеры старше 60 лет – 62%.

В основном люди, попавшие в данные показатели, проживают в населенных пунктах, численность которых от 100 до 500 тысяч человек.

Бесполезными прививки считают жители крупных городов, численностью от 500 до 950 тыс.человек и мелких населенных пунктов, где проживает до 100 тысяч жителей. В первом случае подобную точу зрения высказали 31 %, во втором – 28%.

Прививки от гриппа делаются чаще всего, ежегодно их ставят 62% населения страны. Больше всего заботятся о своем здоровье молодые люди до 24 лет – 87%. А вот 36 процентов признались, что никогда не участвовали в вакцинации. В основном это люди от 35 до 59 лет. Больше всего «отказников» проживает в крупных городах. Только на долю Москвы и Санкт-Петербурга пришлось 45%, пишет Ридус.

Основные причины отказа от прививок:

Хорошее состояние здоровья – 29%,

Сомнения в эффективности данной манипуляции – 23%,

Негативные последствия для здоровья – 20%,

Недоверие к вакцинам – 11%,

Противопоказания по состоянию здоровья – 8%,

Не имеют опыта прививок – 6%,

Полагаются на «и так не заболею» – 5%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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