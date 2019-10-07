2019-10-07T11:37:02+03:00
В мире

«Никогда не угрожал женщине»: Люк Бессон отрицает обвинения в изнасиловании

Известный режиссер сожалеет только о том, что лгал своей жене из-за связи с другой женщиной
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Люк Бессон подтвердил, что состоял с моделью в отношениях, но отрицает факт изнасилованияЛюк Бессон подтвердил, что состоял с моделью в отношениях, но отрицает факт изнасилованияФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Люк Бессон отрицает обвинения модели в изнасиловании. Сэнд Ван Рой в 2018 году обвинила режиссера в насилии с применением то ли наркотиков, то ли снотворного. С ее слов Бессон что-то подсыпал ей в напиток, а когда она проснулась, решила, что ее изнасиловали. Год назад модель обратилась с заявлением в полицию, дело дошло до суда, но из-за отсутствия доказательств расследование прекратили.

В 2019 года модель обратилась с заявлением повторно, и следователи вернули дело на доследование. Ван Рой не отрицала, что состояла с женатым Люком Бессоном в отношениях. Но в тот вечер не планировала вступать с ним в интимную связь и потому решила обвинить мужчину в изнасиловании.

В интервью журналистам BFM, известный режиссер заявил, что обвинения – «ложь от А до Я».

- Я не совершал насильственных действий над женщинами, никогда не поднимал руку на женщин и никогда им не угрожал, - сказал Бессон. - Я никогда не принуждал женщину к чему-либо физически или морально.

Он также заявил, что не подсыпал наркотики Ван Рой. Единственное, о чем сожалеет, так это о том, что врал жене.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Госдуме заинтересовались идеей создания Всероссийской ассоциации автосервисов
Названы самые продаваемые интернет-товары в России
Правительство утвердило долю мигрантов в отраслях экономики
Эксперт прокомментировал американские заявления о количестве российских танков
Украинская прокуратура возбудила дело о «похищении» Саакашвили из ресторана
Эксперт прокомментировал пален США по «сдерживанию» Россию в Черноморском регионе
Минобороны погасит ипотеку погибших военных единым платежом
Больше всего в прививках уверены молодежь и пенсионеры
Оксана Пушкина рассказала, зачем нужен закон о домашнем насилии
Китайские туристы покупают в России косметику и янтарь
Погода с 7 по 13 октября: Синоптики прогнозируют возвращение тепла ко второй половине недели
Активисты требуют запретить фильм «Джокер» из-за пропаганды насилия
Киев планирует провести выборы на Донбассе весной 2020 года
Страховщики попросят водителей устанавливать в машинах «жучки»
В МИД России рассчитывают на освобождение Юзик до конца недели
Иранского «двойника» Анджелины Джоли арестовали из-за богохульства и пропаганды насилия в Instagram
В Роспотребнадзоре объяснили почему не стоит покупать домашние продукты
В Москве годовалый ребенок умер, пока мама была в роддоме, а безработный отец выпивал на кухне
Двух гастарбайтеров из Киева избили в Польше за украинский язык
Названы регионы, где больше всего снимают денег в банкоматах
Авиаперевозчики предложили новые варианты сдерживания цен на авиабилеты
Трамп призвал объявить импичмент спикеру Палаты представителей США
США отказались участвовать в военной операции в Сирии
В Госдуме хотят создать условия для накопления второй пенсии
Американец застрелил зятя за сюрприз на день рождения
В Австралии вновь нашли швейные иглы в ягодах из супермаркета
Associated Press: Бизнес-партнеры Трампа хотели сменить руководство украинского «Нафтогаза»
Боевики «Азова» перед отводом войск заняли село вблизи Донбасса