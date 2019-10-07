«Никогда не угрожал женщине»: Люк Бессон отрицает обвинения в изнасиловании

СЕГОДНЯ 11:35 2019-10-07T11:37:02+03:00

Известный режиссер сожалеет только о том, что лгал своей жене из-за связи с другой женщиной

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Люк Бессон отрицает обвинения модели в изнасиловании. Сэнд Ван Рой в 2018 году обвинила режиссера в насилии с применением то ли наркотиков, то ли снотворного. С ее слов Бессон что-то подсыпал ей в напиток, а когда она проснулась, решила, что ее изнасиловали. Год назад модель обратилась с заявлением в полицию, дело дошло до суда, но из-за отсутствия доказательств расследование прекратили.

В 2019 года модель обратилась с заявлением повторно, и следователи вернули дело на доследование. Ван Рой не отрицала, что состояла с женатым Люком Бессоном в отношениях. Но в тот вечер не планировала вступать с ним в интимную связь и потому решила обвинить мужчину в изнасиловании.

В интервью журналистам BFM, известный режиссер заявил, что обвинения – «ложь от А до Я».

- Я не совершал насильственных действий над женщинами, никогда не поднимал руку на женщин и никогда им не угрожал, - сказал Бессон. - Я никогда не принуждал женщину к чему-либо физически или морально.

Он также заявил, что не подсыпал наркотики Ван Рой. Единственное, о чем сожалеет, так это о том, что врал жене.

ИСТОЧНИК KP.RU