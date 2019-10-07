2019-10-07T11:36:37+03:00
Политика

Минобороны погасит ипотеку погибших военных единым платежом

Соответствующий законопроект рассмотрят в Госдуме уже в октябре
Елена АКИМОВА
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Минобороны сможет гасить военную ипотеку единым платежомМинобороны сможет гасить военную ипотеку единым платежомФото: Александра ШОПЕНКО
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Министерство обороны будет погашать ипотеку погибших военных единым платежом. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит в октябре.

Авторы инициативы подсчитали, что на реализацию этой нормы можно направить средства, заложенные в федеральном бюджете на обеспечение накопительно-ипотечной системы военных.

Из расчета следует, что с 2020 по 2022 год суммы выделенных средств составят 3,8 млрд, 4 млрд и 3,9 млрд соответственно. Это говорит о том, что средства для компенсаций предусмотрены в федеральном бюджете.

Ведение подобной нормы позволит эффективнее расходовать бюджетные деньги и оперативно решить вопрос с жильем для семей военнослужащих, которые потеряли кормильца.

Планируется, что долги по ипотечным кредитам будут погашаться максимально оперативно, не дожидаясь оформления прав наследования и переоформления займа. В тому же, ведомство может перечислить единый платеж, а не платить ежемесячно до полного исполнения обязательств по кредиту, пишет газета «Известия».

Ранее сообщалось, что военное ведомство изменит правила получения ипотеки для служащих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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