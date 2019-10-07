2019-10-07T11:39:17+03:00
В мире

Эксперт прокомментировал пален США по «сдерживанию» Россию в Черноморском регионе

Военный политолог считает, что США теряет свое влияние в Европе
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Америка обеспокоена модернизированным Черноморским флотом РоссииАмерика обеспокоена модернизированным Черноморским флотом РоссииФото: Евгения ГУСЕВА
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В США аналитики исследовательского центра RAND опубликовали доклад о «сдерживании» России в Черноморском регионе. Американские эксперты предлагают развернуть современные средства противовоздушной и береговой обороны на побережьях Болгарии и Румынии. При этом аналитики отмечают, что страны Черноморского побережья разделяют интересы НАТО и США, чем затрудняют разработку единой западной концепции.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин считает, что ситуация объясняется тем, что США теряет свое влияние в европейском регионе.

«Так складываются геополитические отношения, что Соединённые Штаты сегодня теряют в определённой степени жёсткость управления государствами, которые входят в Евросоюз и блок НАТО… Европейские государства сегодня уже не хотят беспрекословно подчиняться требованиям из-за океана и хотели бы довольно выгодно сотрудничать у себя на континенте или же с государствами, в частности, Ближнего Востока», — цитирует эксперта RT.

Отметим, что американцы обеспокоены модернизированным Черноморским флотом России. Местные эксперты считают, что страна нарастила силы в Южном военном округе, а эта тенденция требует сдерживания, передает телеканал «360» со ссылкой на американский правительственный центр RAND Corporation.

ИСТОЧНИК KP.RU

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