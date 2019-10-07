Украинская прокуратура возбудила дело о «похищении» Саакашвили из ресторана

СЕГОДНЯ 11:50 2019-10-07T12:01:28+03:00

В 2018 году лишенного украинского гражданства политика выдворили из Киева в Польшу

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Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по заявлению Михаила Саакашвили. Ранее он сообщал, что собирается обратиться в генпрокуратуру из-за случая 2018 года, когда силовики вывели его из ресторана «Сулугуни» Киева и отправили в Польшу. Произошедшее политик назвал похищением. По его мнению, перемещение через границу Украины в Польшу было незаконным.

- В главную военную прокуратуру поступило заявление от бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, о похищении и насильственных действиях в отношении Саакашвили и незаконного его перемещения через государственную границу Украины в Польшу 18 февраля 2018 года, - сообщает пресс-служба гепрокуратуры Украины на официальной странице в фейсбуке.

До выдворения из страны Саакашвили знал, что миграционная служба Украины работает в этом направлении. Бывший президент Грузии, напомним, успел поработать в должности губернатора Одесской области. Но политической карьеры в Киеве не вышло - Саакашвили лишили украинского гражданства, а после вообще выпроводили из страны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/639246" frameborder="0"></iframe> Видео задержания Михаила Саакашвили в Киеве.Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили задержали в киевском ресторане

ИСТОЧНИК KP.RU