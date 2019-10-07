Украинская прокуратура возбудила дело о «похищении» Саакашвили из ресторана
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по заявлению Михаила Саакашвили. Ранее он сообщал, что собирается обратиться в генпрокуратуру из-за случая 2018 года, когда силовики вывели его из ресторана «Сулугуни» Киева и отправили в Польшу. Произошедшее политик назвал похищением. По его мнению, перемещение через границу Украины в Польшу было незаконным.
- В главную военную прокуратуру поступило заявление от бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, о похищении и насильственных действиях в отношении Саакашвили и незаконного его перемещения через государственную границу Украины в Польшу 18 февраля 2018 года, - сообщает пресс-служба гепрокуратуры Украины на официальной странице в фейсбуке.
До выдворения из страны Саакашвили знал, что миграционная служба Украины работает в этом направлении. Бывший президент Грузии, напомним, успел поработать в должности губернатора Одесской области. Но политической карьеры в Киеве не вышло - Саакашвили лишили украинского гражданства, а после вообще выпроводили из страны.
Видео задержания Михаила Саакашвили в Киеве.Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили задержали в киевском ресторане
ИСТОЧНИК KP.RU