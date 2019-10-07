2019-10-07T12:15:37+03:00
Общество

Правительство утвердило долю мигрантов в отраслях экономики

Больше всего иностранцев можно привлечь предприятиям, занятым выращиванием овощей
Юлия САЛЬНИКОВА
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Правительство определило долю иностранцев в отраслях экономикиПравительство определило долю иностранцев в отраслях экономикиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В России определили долю иностранцев в отраслях экономики на 2020 год. Постановление опубликовано на сайте правительства. В документе сказано, что в некоторых отраслях показатели по численности мигрантов менять с 2019 года не стали. При определении доли иностранцев в кабинете министров учитывали вид деятельности и ситуацию на рынке труда.

Больше всего трудовых мест – в сфере агропрома, почти 50 процентов допустимая доля иностранцев на предприятиях, занятых выращиванием овощей.

Чуть сложнее мигрантам будет устроиться в транспортные компании – доля иностранцев на предприятиях пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта 26 процентов. Спортивный сектор тоже учтен в документе – привлечь можно не больше 25 процентов от общей численности работников сферы.

ФСБ посчитало количество иностранцев, приехавших с начала 2019 года на работу в Россию. Оказалось, из Узбекистана желающих трудоустроиться в шесть раз больше, чем из Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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