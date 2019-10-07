2019-10-07T12:15:55+03:00
Экономика

Названы самые продаваемые интернет-товары в России

В среднем люди тратят около пяти тысяч на онлайн-заказ
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Аналитики назвали самые популярные интернет-товарыАналитики назвали самые популярные интернет-товарыФото: Анастасия ОСИПОВА
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В России за 2019 год через интернет чаще всего покупали бытовую технику. А средний чек на одного человека составлял порядка 8,4 тысяч рублей. Такие данные приводит платформа фискальных данных «Такском».

На втором месте по популярности заказов через интернет-магазины после смартфонов и планшетов — одежда, обувь и аксессуары. Средний чек на эту категорию товаров составил 4,3 тысячи рублей, передает RT.

Кроме того, в рейтинг самых продаваемых интернет-товаров в России вошли такие категории как парфюмерия и косметика (4,8 тысячи рублей), продукты питания (4,2 тысячи рублей), товары для ремонта и дома (10,8 тысячи рублей), автозапчасти (3,7 тысячи рублей), книги (1,2 тысячи рублей), лекарства (3,3 тысячи рублей).

Сообщается, что средний чек за интернет-покупки в 2019 году составил 5,1 тысячи рублей. Аналитики отмечают за этот период рост онлайн-продаж на 5%, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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