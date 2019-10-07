2019-10-07T12:18:59+03:00
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В Госдуме заинтересовались идеей создания Всероссийской ассоциации автосервисов

Это поможет бороться с некачественными работами
Елена АКИМОВА
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в России может появиться Ассоциация автосервисов, которая проследит за качеством оказываемых услугв России может появиться Ассоциация автосервисов, которая проследит за качеством оказываемых услугФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Те, кто за рулем, знают, как сложно найти хороший автосервис. Проблема стоит достаточно остро и решить ее может создание Всероссийской ассоциации автосервисов. Представители данного бизнеса, общественники и инициативная группу готовы следить, чтобы качество услуг было на уровне, а потребитель не страдал от обмана.

Представители данного бизнеса уверены, что независимым автосервисам нужны единые стандарты работы. Речь идет не о лицензировании – обращаться к данной процедуре пока рано, а о решении целого ряда проблем, которые тянутся еще с советских времен. В первую очередь – это обучение специалистов. Предприниматели, которые берут на работу молодых сотрудников признают, что качество знаний ниже среднего. Многие современным новинки мастера видят впервые на работе и даже не представляют, как к ним подойти.

- Создание ассоциации позволит зачистить рынок от недобросовестных СТО, которые не заботятся о качестве своих услуг, - зампредседателя комитета по транспорту и строительству Госдумы РФ Александр Старовойтов.

Представители НСТО намерены подготовить проект устава всероссийской ассоциации до конца года, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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