Эксперт объяснил популярность автомата Калашникова за границей

СЕГОДНЯ 12:48 2019-10-07T12:48:50+03:00

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Автомат Калашникова демонстрирует отличные технические качества и надежность даже в самых суровых условиях. Это делает оружие таким успешным во всем мире, считает зампредседателя Всероссийского общества владельцев гражданского оружия Сергей Зайнуллин.

«Автомат Калашникова, на мой взгляд, является наилучшим образцом именно армейского автомата по соотношению таких показателей, как технические характеристики (дальность, скорострельность), и надежности. Ведь армейское оружие, в отличие от охотничьего и спортивного оружия, эксплуатируется в очень жестких условиях. Это и вода, и грязь, и песок. Автомат Калашникова показал свою высокую надежность и в африканских песках, и в условиях Арктики», - цитирует эксперта сайт телеканала «Звезда».

Как отметил Зайнуллин причина надежности оружия заключается в правильной компоновке деталей автомата. Помимо того, что такая вариация обеспечивает бесперебойную работу, так еще и позволяет легко содержать автомат в порядке. Разобрать и собрать его, быстро почистить может даже непрофессионал.

ИСТОЧНИК KP.RU