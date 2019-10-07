В России может появиться служба по декриминализации трансплантологии

СЕГОДНЯ 12:50 2019-10-07T12:55:49+03:00

Новая структура возможно занялась бы ведением реестра заявлений о согласии или об отказе от донорства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В министерстве здравоохранение допускают возможность создания в России новой службы, которая бы контролировала сферу трансплантологии. На открытии конгресса «Трансплантология и донорство органов» министр Вероника Скворцова уточнила, что речь идет о «декриминализации». Это возможно будет орган, независимый от служб, которые непосредственно занимаются пересадкой органов. На такой шаг ведомство планирует пойти, чтобы добиться «прозрачности» в сфере трансплантологии.

- Нам необходимо для дальнейшего развития трансплантологии, прежде всего, создание единого федерального регистра... И самое главное – создание специальной координирующей службы, независимой службы, которая отдельно существует от трансплантологов и реаниматологов, - приводит слова Скворцовой РИА Новости.

Эта служба могла бы заняться ведением реестра тех, кто написал отказ или согласие на изъятие органов. Напомним, в России, если пациент не имеет письменного отказа на эту медицинскую манипуляцию, медики вправе принять решение об изъятии у него внутренних органов самостоятельно. Конечно, тут есть много нюансов, в первую очередь шансы пациента на выживание.

ИСТОЧНИК KP.RU