2019-10-07T13:25:28+03:00
Политика

В Кремле считают неприемлемым задержание депутата Юмашевой в США

Пресс-секретарь президента России дал комментарий по ситуации, в которую попала депутат в Нью-Йорке
Юлия САЛЬНИКОВА
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Инга Юмашева не стала сообщать журналистам подробности своего задержанияИнга Юмашева не стала сообщать журналистам подробности своего задержанияФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Задержание и допрос депутата Инги Юмашевой в Нью-Йорке в Кремле считают «неприемлемым». Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он выразил позицию Кремля, где обеспокоены ситуацией, в которую попала депутат в США.

Инга Юмашева прилетела в Нью-Йорк с рабочим визитом как участница форума «Диалог Форт-Росс». То есть в США она была представлена как официальное лицо, несмотря на это сотрудники ФБР задержали ее прямо в аэропорту и отвели на допрос.

- Реакция российской стороны уже была изложена МИД. Это весьма тревожная информация, она, безусловно, вызывает у нас глубокую озабоченность. Мы считаем неприемлемыми подобные действия в отношении российского депутата, - приводит слова Пескова ТАСС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает задержание Юмашевой в аэропорту не случайным. Об этом она сказала в эфире радио "Комсомольская правда". Ведь депутата остановили не пограничники или полицейские для проверки документов. Если человека просят пройти на допрос сотрудники ФБР, значит они изначально готовились к встрече с именно этим лицом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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