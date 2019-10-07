Минздрав допускает возможность запрета вейпов в России через два года

СЕГОДНЯ 13:36 2019-10-07T13:43:50+03:00

В США от курения вейпов погибли 18 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пока в министерстве не собрали доказательства того, что курение электронных устройств смертельно опасно

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В России могут запретить продажу вейпов – в министерстве здравоохранения подтвердили, что это возможно. Правда, в «отдаленной перспективе». Речь об одном-двух годах.

За это время ведомство планирует изучить вопрос и установить, представляет ли курение вейпов смертельную опасность.

- Для запрета необходимо собрать доказательную базу, которая подтвердит, что причиной смерти в США действительно были вейпы, - сказал РИА Новости директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.

В США медики объявили о новом заболевании легких, которое вызвано якобы курением вейпов. В штатах сообщают о 18 погибших и тысячах тех, кто проходит лечение в американских клиниках. Симптомы у всех одинаковые - боли в груди, трудности с дыханием. Врачи выяснили - вещества, содержащиеся в парах вейпов, оседают на стенках легких, буквально "запечатывая" здоровые ткани. Легкие покрываются масляной пленкой, и человек не может полноценно дышать.

ИСТОЧНИК KP.RU