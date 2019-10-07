В Госдуме прокомментировали план США по «сдерживанию» России в Черноморском регионе

СЕГОДНЯ 14:10 2019-10-07T14:10:19+03:00

В Госдуме отреагировали на план «сдерживания» России в Чёрном море Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Российский оборонный комплекс в Черноморском регионе готов к отражению любых внешних воздействий. Так прокомментировал новость о желании Америки «сдержать» Россию в Черном море заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Если брать Крым, у нас самодостаточная группировка сил и средств: группировка военно-морского флота, группировка системы ПРО достаточно мощная, бригада Росгвардии охраняет мост через Керченский пролив. То есть сил и средств достаточно для отражения возможной агрессии противника... Та сила, которая обозначена (в докладе. — прим. ред.), не в состоянии «вскрыть» оборону нашего государства», — цитирует депутата RT.

Кроме того парламентарий добавил, что рекомендованное американскими аналитиками развитие оборонного потенциала Украины и Грузии связано с политическими моментами, а не с соображениями международной безопасности.

Ранее американский правительственный центр RAND опубликовал доклад о «сдерживании» России в Черноморском регионе. В США предложили развернуть современные средства противовоздушной и береговой обороны на побережьях Болгарии и Румынии, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU