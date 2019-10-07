В Кремле рассказали, сообщал ли Трамп Путину о своей позиции по делу Скрипалей

СЕГОДНЯ 14:35 2019-10-07T14:35:03+03:00

В Британии не смогли найти концы у истории с отравлением Фото: REUTERS

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Трамп не сообщал президенту России о своей позиции по поводу отравления Скрипалей. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Поводом задать вопрос стала публикация в Washington Post.

Издание со ссылкой на свои источники ранее сообщило о содержании разговора Трампа и Терезы Мэй, которая в то время занимала пост премьер-министра Великобритании. Источник заявил - американский президент якобы отвергал позицию Британии и не соглашался с их версией случившегося.

Дмитрий Песков опроверг информацию, что эту ситуацию Дональд Трамп обсуждал в телефонном разговоре с Владимиром Путиным.

У британской стороны до сих пор нет доказательств причастности той или иной организации или служб к покушению. Более того, не удалось установить, каким образом Сергея Скрипаль и его дочь Юлию пытались отравить.

ИСТОЧНИК KP.RU