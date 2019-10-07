В Кремле рассказали, сообщал ли Трамп Путину о своей позиции по делу Скрипалей
Трамп не сообщал президенту России о своей позиции по поводу отравления Скрипалей. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Поводом задать вопрос стала публикация в Washington Post.
Издание со ссылкой на свои источники ранее сообщило о содержании разговора Трампа и Терезы Мэй, которая в то время занимала пост премьер-министра Великобритании. Источник заявил - американский президент якобы отвергал позицию Британии и не соглашался с их версией случившегося.
Дмитрий Песков опроверг информацию, что эту ситуацию Дональд Трамп обсуждал в телефонном разговоре с Владимиром Путиным.
У британской стороны до сих пор нет доказательств причастности той или иной организации или служб к покушению. Более того, не удалось установить, каким образом Сергея Скрипаль и его дочь Юлию пытались отравить.
ИСТОЧНИК KP.RU