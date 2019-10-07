2019-10-07T14:35:03+03:00
В мире

В Кремле рассказали, сообщал ли Трамп Путину о своей позиции по делу Скрипалей

Ранее газета Washington Post опубликовала материал о разговоре Трампа с Терезой Мэй
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
В Британии не смогли найти концы у истории с отравлениемВ Британии не смогли найти концы у истории с отравлениемФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Трамп не сообщал президенту России о своей позиции по поводу отравления Скрипалей. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Поводом задать вопрос стала публикация в Washington Post.

Издание со ссылкой на свои источники ранее сообщило о содержании разговора Трампа и Терезы Мэй, которая в то время занимала пост премьер-министра Великобритании. Источник заявил - американский президент якобы отвергал позицию Британии и не соглашался с их версией случившегося.

Дмитрий Песков опроверг информацию, что эту ситуацию Дональд Трамп обсуждал в телефонном разговоре с Владимиром Путиным.

У британской стороны до сих пор нет доказательств причастности той или иной организации или служб к покушению. Более того, не удалось установить, каким образом Сергея Скрипаль и его дочь Юлию пытались отравить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Алабяно-Балтийский тоннеле в Москве загорелся пассажирский автобус
Названы самые популярные пластические операции в России
В Берлине экоактивисты перекрыли две площади
В Госдуме прокомментировали план США по «сдерживанию» России в Черноморском регионе
Минздрав допускает возможность запрета вейпов в России через два года
В Кремле считают неприемлемым задержание депутата Юмашевой в США
Украина переносит срок отвода военных на Донбассе
В России может появиться служба по декриминализации трансплантологии
Эксперт объяснил популярность автомата Калашникова за границей
В Госдуме заинтересовались идеей создания Всероссийской ассоциации автосервисов
Названы самые продаваемые интернет-товары в России
Правительство утвердило долю мигрантов в отраслях экономики
Эксперт прокомментировал американские заявления о количестве российских танков
Украинская прокуратура возбудила дело о «похищении» Саакашвили из ресторана
Эксперт прокомментировал план США по «сдерживанию» России в Черноморском регионе
Минобороны погасит ипотеку погибших военных единым платежом
«Никогда не угрожал женщине»: Люк Бессон отрицает обвинения в изнасиловании
Больше всего в прививках уверены молодежь и пенсионеры