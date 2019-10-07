2019-10-07T14:38:03+03:00
Общество

Названы самые популярные пластические операции в России

Чаще всего жители страны приходят к хирургу изменить форму глаз или размер груди
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Названы самые популярные пластические операции у россиянНазваны самые популярные пластические операции у россиянФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Самой популярной в России пластической операцией стала блефаропластика — операция по изменению формы век и разреза глаз. Такую процедуру сделали 22% пациентов от общего числа людей, решившихся изменить свою внешность при помощи «пластики». Такие данные предоставили в пресс-службе главного внештатного специалиста пластического хирурга Министерства здравоохранения РФ Натальи Мантуровой.

На втором месте по популярности у россиянок оказалась процедура по увеличению размера груди. На эту процедуру приходится 19% от общего числа пациентов пластической хирургии.

На третьем месте оказалась ринопластика. Исправить форму носа приходят 10% пациентов.

Кроме того в топ-10 самых распространенных пластических операций вошли подтяжка лица (8%), липофилинг (7%) и липосакция (6%). Чуть менее востребованными оказались абдоминопластика (4%), отопластика (4%), подтяжка молочных желёз (3%) и интимная пластика (3%), пишет сайт news.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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