2019-10-07T14:46:21+03:00
Происшествия

В Алабяно-Балтийский тоннеле в Москве загорелся пассажирский автобус

Очевидцы сообщают о сильном задымлении
Юлия САЛЬНИКОВА
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Из тоннеля валит черный дымИз тоннеля валит черный дымФото: Кадр видео
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В Москве в Алабяно-Балтийском тоннеле днем 7 октября произошел пожар. Как сообщают очевидцы, из тоннеля валят клубы черного дыма. По сообщениям оперативных служб, выдвинувшихся на место происшествия, горит пассажирский автобус. По предварительной версии в тоннеле произошла авария – 360tv.ru сообщает, что автобус столкнулся с легковушкой. Информации о пострадавших пока нет.

Водители разворачиваются на подъезде к тоннелю. Передвигаться на этом участке дороги, несмотря на то, что тоннель имеет целых шесть полос движения, невозможно из-за плохой видимости - дым от горящего транспорта заполнил тоннель. Очевидцы не могут сказать, на каком участке дороги произошло ДТП - тоннель протяженностью два километра.

На месте работают экстренные службы. На случай, если понадобится медицинская помощь, к тоннелю направили профильные бригады спасателей. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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