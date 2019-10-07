Эксперт объяснил почему США отказались поддерживать Турцию во время спецоперации в Сирии

СЕГОДНЯ 14:50 2019-10-07T14:50:00+03:00

США отказались поддерживать Турцию во время спецоперации на севере Сирии Фото: REUTERS

Это говорит о том, что штаты бросили своего союзника

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США отказались поддерживать Турцию, которая планирует спецоперацию против террористов на севере Сирии. В Белом доме отметили, что вооруженные силы страны не будут находиться поблизости от места проведения операции.

По мнению директора Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрия Рогулева – это говорит о том, что США бросают своего союзника в важный момент.

Речь идет о столкновении с курдами, которые, по мнению турецкой стороны, создает угрозу и устраивает всевозможные смуты. Тем не менее, именно Штаты вооружали Свободную сирийскую армию и, видимо, обещали поддержку в борьбе за их независимость.

- США вряд ли будут обеспечивать какое-то прикрытие курдов, но не стоит забывать, что на северных территориях Сирии порядка двух тысяч военнослужащих, и четыре тысячи военных частных компаний, - комментирует ИА «НСН» руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Востоковед напомнил, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже не в первый раз грозится провести военную операцию, но пока угрозы не были реализованы.

Ранее США предупредили Турцию, что нескоординированная операция в Сирии вызовет их «беспокойство». Представитель Пентагона подчеркнул, что необходимо сохранить зону безопасности на северо-востоке САР.

ИСТОЧНИК KP.RU