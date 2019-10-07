Министр США: «Северный поток — 2» станет для Европы «сокрушительным ударом»
Запуск «Северного потока – 2» увеличит влияние России на политику стран Европейского союза и сделает их более уязвимыми, предположение об этом высказал министр энергетики США Рик Перри.
Поле ввода в строй нового газопровода Европа рискует попасть в зависимость от поставок российского природного газа, в которых, по мнению Перри, возможны перебои.
"Северный поток - 2" нанесет сокрушительный удар по энергетическому разнообразию и безопасности Европы", - передает ТАСС слова министра энергетики Соединенных Штатов.
Он также добавил, что США планируют увеличить эффективность сотрудничества со странами Европейского союза в сфере энергетики. "Энергетическую безопасность Европы могли бы укрепить поставки сжиженного природного газа из США" – добавил Перри.
Ранее сайт kp.ru сообщал о завершении строительства магистрального газопровода между Россией и Германией на 83%. «Газпром» планирует выполнить первые поставки газа с помощью «Северного потока -2» уже до конца текущего года.
ИСТОЧНИК KP.RU