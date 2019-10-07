2019-10-07T15:33:07+03:00
В мире

«Мне даже не стыдно»: Американка придумала способ успокоить дочерей и прославилась в Сети

Женщина провернула обман с пижамами
Юлия САЛЬНИКОВА
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Мама поделилась секретом "волшебных" пижамМама поделилась секретом "волшебных" пижамФото: Facebook
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В воспитании детей главное научиться делать «Poker Face». Американка Джессика Д’Энтремонт, например, тем и прославилась, что лихо обманула двух своих дочерей. Теперь ее способ уложить разбушевавшихся детей спасть, взяли на вооружение другие родители по всему миру, которые не брезгуют немножко приврать в общении с детьми.

Хотя американка не сделала чего-то революционного. Наши родители еще в советское время умели, не моргнув глазом, убеждать – не съешь-кашу не вырастешь или волк в лес тащит за непослушание. Просто Джессика Д’Энтремонт решила использовать «технологичную» теорию.

Она купила дочерям пижамы, которые светятся в темноте и сказала – пижамы «работают» только если лежать неподвижно. Девочки сомневаться не стали и повалились «заряжать» пижамы. Так мама смогла без проблем укладывать их спать.

Девочки "заряжают" пижамы Фото: facebook.com

Девочки "заряжают" пижамыФото: facebook.com

- Мне даже не стыдно, -написала в фейсбук находчивая мама. – Чтобы расширить обман, я стала убирать их пижамы в ящик. Девочки решили меня проверить – пижамы не были «заряжены».

-Мне нужны такие пижамы, - стали писать родители в комментариях к посту.

Женщину благодарили за «гениальный» способ уложить детей спасть.

- Эта мама гений! Дети должны успокоиться за 20 минут до сна. Это отличный способ, - писали комментарии пользователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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