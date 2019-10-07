Картина "Мона Лиза" вернулась на свое обычное место в Лувре
Полотно несколько месяцев провело в галерее Медичи из-за ремонта в зале государств
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Легендарное полотно Леонардо да Винчи "Мона Лиза", известное как "Джоконда", вернулось на свое историческое место экспозиции в парижском Лувре.
Последние два месяца картина находилась в галерее Медичи на втором этаже одного из крупнейших художественных музеев мира. Такие меры пришлось принять в связи с ремонтными работами в зале государств (salle des Etats).
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ИСТОЧНИК KP.RU