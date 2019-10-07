США проведут крупнейшую за 25 лет переброску войск в Европу
Весной 2020 года Соединенные Штаты проведут масштабные учения, частью которых станет крупнейшая за последние 25 лет передислокация войск в Европу.
В учениях под названием Defender 2020 (Защитник 2020) задействуют 37 тысяч солдат из 19 стран Североатлантического Альянса , из них 20 тысяч американских военнослужащих будет переброшено через Атлантику. Их передислоцируют в Польшу и страны Балтии.
Целью проведения учений названо повышение боеготовности стран НАТО и сдерживание возможных противников.
На время проведения их логистическим центром станет Германия.
Однако, по мнению представителей Левой партии Германии, подобные маневры приведут к ухудшению отношений с Россией. Во избежание этого, они призывают не предоставлять территорию Германии для проведения учений.
«Эти учения вызовут реакцию российской стороны, что неизбежно приведет к дальнейшей эскалации» - передает Spiegel слова члена комитета бундестага по обороне Александра Ноя.
ИСТОЧНИК KP.RU