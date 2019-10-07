National Interest назвал пять самых "смертоносных" российских танков
Американский журнал The National Interest составил список из пяти самых лучших и "смертоносных" танков, спроектированных в России и Советском Союзе.
Первым был упомянут легендарный Т-34. Автор напомнил, что боевая машина дебютировала в 1940 году и стала результатом модернизации серии колесно-гусеничных быстроходных танков. Также модель стала одной из наиболее популярных в мире.
Дальше в списке идет семейство танков Т-54 и Т-55. Эти машины довольно просты в эксплуатации и компактны. Они имеют хорошее соотношение мощности к массе и широкие гусеницы, за счет чего довольно мобильны.
Также издание отметило серию Т-90. Этот танк побывал во множество боев и стал самым массовым в третьем поколении российских разработок. С новой броней машина может превзойти даже американский M1 "Абрамс".
"Возможно, самым смертоносным танком России" The National Interest назвал проект перспективного Т-95. Он должен был превзойти большую часть боевых машин НАТО, однако так и не "увидел свет". Автор статьи предполагает, что причина в колоссальных расходах.
Замыкают пятерку лучших современный Т-14 "Армата". Он еще не был испытан в бою, но характеристики впечатляют, отмечает журнал.
Сайт kp.ru писал, что ранее The National Interest назвал также наиболее опасные российские бомбардировщики.
ИСТОЧНИК KP.RU