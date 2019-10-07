2019-10-07T17:21:03+03:00
В мире

В Госдуме прокомментировали слова США об опасности «Северного потока-2» для Европы

Депутат Игорь Ананских отметил, что Америка забывает о независимости европейских стран
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока — 2»В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока — 2»Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Европа ориентируется на свою экономику и на благополучие своих граждан, а не на благополучие США и ее жителей. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в ответ на заявление министр энергетики США Рик Перри министра энергетики США Рика Перри о том, что запуск «Северного потока-2» может нанести удар по безопасности европейских стран.

«Северный поток — 2» минимум на 25—30% дешевле, чем СПГ, предлагаемый Соединёнными Штатами. И это огромные деньги с учётом того количества газа, которое потребляет Европа. Понятно, что европейские коллеги умеют считать и видят свою выгоду в газе из России, а не в СПГ из США», — цитирует депутата RT.

Политик считает, Америке пора понять, что европейские страны являются независимыми, и от них нельзя требовать, чтобы они действовали во вред себе и в угоду США.

«Все знают, что Россия всегда выполняет свои обязательства, поэтому наш газ намного выгоднее. Наши европейские друзья это понимают», — добавил Ананских.

Ранее министр энергетики США Рик Перри высказал предположение, что «Северный поток-2» увеличит влияние России на Европу, что может негативно сказаться на безопасности последней. Американец отметил, что запуск нового газопровода лишит европейские страны энергетического разнообразия, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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