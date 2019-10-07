2019-10-07T18:48:00+03:00
Происшествия

Павел Фукс стал фигурантом дела о мошенничестве на 6 млрд рублей

Следствие просит заочно арестовать украинского бизнесмена
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Украинского бизнесмена объявили в розыскУкраинского бизнесмена объявили в розыскФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Владелец компании "Мосситигрупп", украинский бизнесмен Павел Фукс объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, именно он виновен в нанесении ущерба в размере шести миллиардов рублей одному из дочерних предприятий группы.

Дело было возбуждено по инициативе нового руководства ООО "Олтэр" на основании заявлений дольщиков и результатов финансовых экспертиз.

"По данным следствия, у компаний, которым "Олтэр" перечислил денежные средства, изначально отсутствовало намерение вернуть эти деньги", - цитирует ТАСС источника.

Предполагается, что преступления были совершены в период с 2008 по 2015 год. Следствие просит заочно арестовать бизнесмена. Вопрос будет рассмотрен на судебном заседании 11 октября.

Сайт kp.ru писал, что ранее в розыск объявили брата Павла - Романа Фукса. Бывший акционер сети блинных "Теремок" проходит по тому же делу, что и его родственник. Предполагается, что братья незаконно вывели деньги дольщиков из проекта строительства жилищного комплекса Sky House в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Росгвардия представила образец нагрудных жетонов для своих сотрудников
Мама спортсменки начала рожать на трибуне под гимн России
Зарплаты президента и премьера России выросли на 4,3%
В Госдуме планируют принять меры после допроса депутата Юмашевой в США
Преемник Могерини выступил за сохранение антироссийских санкций
В Госдуме прокомментировали слова США об опасности «Северного потока-2» для Европы
"На тройку с плюсом": Бастрыкин оценил работу следственного комитета
Актера из сериала "Кухня" ограбили в Москве
National Interest назвал пять самых "смертоносных" российских танков
США проведут крупнейшую за 25 лет переброску войск в Европу
У берегов Италии затонуло судно: погибли не менее 13 мигрантов
В Кремле рассчитывают, что Турция будет соблюдать целостность Сирии
Картина "Мона Лиза" вернулась на свое обычное место в Лувре
«Мне даже не стыдно»: Американка придумала способ успокоить дочерей и прославилась в Сети
Трамп: США пора выйти из "нелепых и бесконечных войн" в Сирии
Министр США: «Северный поток — 2» станет для Европы «сокрушительным ударом»