Павел Фукс стал фигурантом дела о мошенничестве на 6 млрд рублей

СЕГОДНЯ 18:11 2019-10-07T18:48:00+03:00

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Владелец компании "Мосситигрупп", украинский бизнесмен Павел Фукс объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, именно он виновен в нанесении ущерба в размере шести миллиардов рублей одному из дочерних предприятий группы.

Дело было возбуждено по инициативе нового руководства ООО "Олтэр" на основании заявлений дольщиков и результатов финансовых экспертиз.

"По данным следствия, у компаний, которым "Олтэр" перечислил денежные средства, изначально отсутствовало намерение вернуть эти деньги", - цитирует ТАСС источника.

Предполагается, что преступления были совершены в период с 2008 по 2015 год. Следствие просит заочно арестовать бизнесмена. Вопрос будет рассмотрен на судебном заседании 11 октября.

Сайт kp.ru писал, что ранее в розыск объявили брата Павла - Романа Фукса. Бывший акционер сети блинных "Теремок" проходит по тому же делу, что и его родственник. Предполагается, что братья незаконно вывели деньги дольщиков из проекта строительства жилищного комплекса Sky House в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU