Росгвардия представила образец нагрудных жетонов для своих сотрудников
Отличительные знаки будут носить все бойцы гвардии, а также лица, проходящие службу в ее войсках
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Сотрудников Росгвардии обяжут носить отличительные нагрудные знаки. Такие же жетоны выдадут лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии при условии насилия специального звания полиции.
Приказ об утверждении образца отличительного знака подписал директор Росгвардии Виктор Золотов. Документ и изображение жетона опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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ИСТОЧНИК KP.RU