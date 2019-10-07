2019-10-07T18:41:57+03:00
Политика

Росгвардия представила образец нагрудных жетонов для своих сотрудников

Отличительные знаки будут носить все бойцы гвардии, а также лица, проходящие службу в ее войсках
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сотрудников Росгвардии обяжут носить отличительные нагрудные знаки. Такие же жетоны выдадут лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии при условии насилия специального звания полиции.

Приказ об утверждении образца отличительного знака подписал директор Росгвардии Виктор Золотов. Документ и изображение жетона опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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