Рожденные на Украине сиамские близнецы прожили всего неделю
В конце октября, 28 числа, в Черновцах родились сиамские близнецы - девочки с одним телом и двумя головами. Младенцы появились на свет преждевременно, на 33 неделе беременности. Об этом тут же написали все СМИ, и даже врачи называли случившееся довольно редкой патологией.
Спустя несколько дней после рождения девочек перевели из роддома в клиническую больницу, и уже тогда состояние детей называли крайне тяжелым. Они прожили на этом свете всего неделю и скончались вечером в субботу, 5 октября, передает УНИАН.
В областном медицинском центре сообщили, что мать ни разу не навестила близнецов, а отец появлялся лишь пару раз, чтобы принести средства для ухода. И это при том, что женщина сама отказалась делать аборт, хотя у нее была такая возможность. Сайт kp.ru писал, что патологию у малышей диагностировали на раннем сроке.
ИСТОЧНИК KP.RU