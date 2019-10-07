Рожденные на Украине сиамские близнецы прожили всего неделю

СЕГОДНЯ 19:17 2019-10-07T19:20:11+03:00

За это время мать ни разу не навестила девочку с двумя головами

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В конце октября, 28 числа, в Черновцах родились сиамские близнецы - девочки с одним телом и двумя головами. Младенцы появились на свет преждевременно, на 33 неделе беременности. Об этом тут же написали все СМИ, и даже врачи называли случившееся довольно редкой патологией.

Спустя несколько дней после рождения девочек перевели из роддома в клиническую больницу, и уже тогда состояние детей называли крайне тяжелым. Они прожили на этом свете всего неделю и скончались вечером в субботу, 5 октября, передает УНИАН.

В областном медицинском центре сообщили, что мать ни разу не навестила близнецов, а отец появлялся лишь пару раз, чтобы принести средства для ухода. И это при том, что женщина сама отказалась делать аборт, хотя у нее была такая возможность. Сайт kp.ru писал, что патологию у малышей диагностировали на раннем сроке.

ИСТОЧНИК KP.RU