Допрошенная в США депутат Юмашева вернется в Россию во вторник
Допрошенная американскими разведчиками депутат Государственной думы Инга Юмашева вернется в Россию во вторник, 8 октября. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Он подчеркнул, что случаи, подобные произошедшему в Нью-Йорке, недопустимы, и речь идет не только о депутатах, но и о гражданах нашей страны в целом.
"Это беспредел самый настоящий со стороны ФБР, спецслужб США", - сказал председатель ГД.
По его словам, члены парламента планируют обсудить инцидент с Ингой Юмашевой, как только она прилетит. Также не исключено рассмотрение вопроса на Совете Государственной думы.
"Но еще раз хочу подчеркнуть - нам крайне важно послушать Ингу Юмашеву", - цитирует ТАСС Володина.
Напомним, что российского депутата остановили прямо в зале аэропорта Нью-Йорка, куда она прилетела на международный форум. Агент ФБР на протяжении часа задавал 34-летней Инге различные вопросы, а потом предложил продолжить общение в неформальной обстановке в кафе.
Сайт kp.ru писал, что в Госдуме пообещали предпринять "определенные шаги" во избежание таких ситуаций в будущем, если возникнет необходимость.
Посол РФ в США прокомментировал задержание и допрос депутата Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.(с) Ruptly
ИСТОЧНИК KP.RU