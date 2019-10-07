2019-10-07T19:36:28+03:00
Политика

Допрошенная в США депутат Юмашева вернется в Россию во вторник

Парламентарии планируют обсудить коллегой произошедшее в Нью-Йорке
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Депутат Инга ЮмашеваДепутат Инга ЮмашеваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Допрошенная американскими разведчиками депутат Государственной думы Инга Юмашева вернется в Россию во вторник, 8 октября. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что случаи, подобные произошедшему в Нью-Йорке, недопустимы, и речь идет не только о депутатах, но и о гражданах нашей страны в целом.

"Это беспредел самый настоящий со стороны ФБР, спецслужб США", - сказал председатель ГД.

По его словам, члены парламента планируют обсудить инцидент с Ингой Юмашевой, как только она прилетит. Также не исключено рассмотрение вопроса на Совете Государственной думы.

"Но еще раз хочу подчеркнуть - нам крайне важно послушать Ингу Юмашеву", - цитирует ТАСС Володина.

Напомним, что российского депутата остановили прямо в зале аэропорта Нью-Йорка, куда она прилетела на международный форум. Агент ФБР на протяжении часа задавал 34-летней Инге различные вопросы, а потом предложил продолжить общение в неформальной обстановке в кафе.

Сайт kp.ru писал, что в Госдуме пообещали предпринять "определенные шаги" во избежание таких ситуаций в будущем, если возникнет необходимость.

Посол РФ в США прокомментировал задержание и допрос депутата Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.(с) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU

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