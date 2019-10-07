Запуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту был отложен

СЕГОДНЯ 20:24 2019-10-07T20:43:26+03:00

Грузовое движение по Крымскому мосту откроется в июне 2020 года Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

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Движение пассажирских поездов по Крымскому мосту будет запущено в конце 2019 года, а грузовое - в июне 2020-го. Открытие пришлось отложить из-за обнаруженного при подготовке к строительству старинного здания. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта России.

"Решение связано с переносом участка керченского подхода, чтобы сохранить уникальный памятник археологии – античную усадьбу", - пояснили в ведомстве.

Предложение по новым срокам открытия грузового движения уже передано в правительство. Ожидается, что подходы к мосту с керченской стороны введут в эксплуатацию в два этапа. Часть, предназначенная для пассажирских перевозок, будет готова к декабрю, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что принимать поезда с материка будет железнодорожный вокзал Симферополя. Корреспондент "КП" посмотрел, как идет подготовка к открытию опустевших в 2014 году платформ.

ИСТОЧНИК KP.RU