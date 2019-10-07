2019-10-07T21:28:11+03:00
Происшествия

Итальянский велогонщик умер, упав в 100 метрах от финиша

Джованни Яннелли ударился головой о бетонный парапет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Джованни Яннелли (в центре)Джованни Яннелли (в центре)Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Итальянский велогонщик-любитель Джованни Яннелли умер после падения во время гонки в округе Молино-деи-Торти. 22-летний участник команды Hato Green Tea Beer слетел с велосипеда всего в 100 метрах от финиша и сильно ударился головой о бетонный парапет.

Спортсмена доставили в больницу в тяжелом состоянии - после падения у него в мозгу образовалась опухоль. Врачи ввели Яннели в искусственную кому и удалили новообразование, но в сознание молодой человек так и не пришел. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

Сайт kp.ru писал, что весной прошлого года во время гонки умер также бельгийский велогонщик Михел Голартс. Он упал на трассе "Париж-Рубе" и ударился головой о брусчатку. У 23-летнего спортсмена произошла остановка сердца и дыхательной системы. Спасти его не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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