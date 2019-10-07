Глава Пентагона созвонился с Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона Марком Эспером. Беседы состоялась по инициативе американской стороны. О ее проведении в понедельник, 7 октября, сообщили в военном ведомстве.
Известно, что этот разговор двух министров стал первым с момента назначения Эспера главой Пентагона в июле 2019 года.
"7 октября 2019 года по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны США Марком Эспером", - передает ТАСС.
Подробности беседы не приводятся.
Сайт kp.ru писал, что Марк Эспер возглавил американское Минобороны, будучи командующим сухопутными войсками. Он занял место ушедшего в отставку Патрика Шанахана.
ИСТОЧНИК KP.RU