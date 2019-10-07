2019-10-07T21:57:05+03:00
Политика

Глава Пентагона созвонился с Шойгу

Министр обороны России впервые говорил с Марком Эспером с момента его назначения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава Пентагона Марк ЭсперГлава Пентагона Марк ЭсперФото: REUTERS
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Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона Марком Эспером. Беседы состоялась по инициативе американской стороны. О ее проведении в понедельник, 7 октября, сообщили в военном ведомстве.

Известно, что этот разговор двух министров стал первым с момента назначения Эспера главой Пентагона в июле 2019 года.

"7 октября 2019 года по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны США Марком Эспером", - передает ТАСС.

Подробности беседы не приводятся.

Сайт kp.ru писал, что Марк Эспер возглавил американское Минобороны, будучи командующим сухопутными войсками. Он занял место ушедшего в отставку Патрика Шанахана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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