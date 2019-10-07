Лавров встретился с президентом Иракского Курдистана

СЕГОДНЯ 22:12 2019-10-07T22:29:05+03:00

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые посетил Иракский Курдистан и встретился с президентом автономного района Нечирваном Барзани. Политики обменялись приветствиями и удалились для переговоров в Эрбиле.

При этом ранее российский дипломат встретился также с премьер-министром Курдистана Масруром Барзани и экс-президентом автономии Масудом Барзани. Вместе с ним в Ирак приехали представители крупных отечественных нефтяных компаний, включая "Роснефть" и "Газпромнефть", передает ТАСС.

Сайт kp.ru сообщал, что перед тем, как отправиться в автономию, Лавров посетил Багдад. В рамках визита у него состоялась встреча с президентом Ирака Бархамом Салихом. И это при том, что власти республики обычно весьма негативно относятся к контактам других государств с автономным районом, в котором проживают курды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/736399" frameborder="0"></iframe> Лавров провел переговоры с президентом Ирака в Багдаде.

ИСТОЧНИК KP.RU