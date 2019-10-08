Захарова прокомментировала угрозу Трампа стереть с лица экономику Турции
Американский лидер обещал сделать это, если Анкара «перейдет границы» дозволенного
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала угрозы президента США Дональда Трампа в отношении Турции. Она назвала американского лидера первым, кто из глав страны называет вещи своими именами.
- Первый президент США, который не стесняется называть своими словами вещи, которые делали его предшественники, - написала Захарова ответ на твит Трампа в своем аккаунте в соцсети Facebook.
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ИСТОЧНИК KP.RU