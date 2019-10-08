Джим Керри опубликовал карикатуру на Зеленского и Трампа

СЕГОДНЯ 02:38 2019-10-08T02:38:03+03:00

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Известный американский комедийный актер Джим Керри опубликовал в своем Twitter карикатуру на президента США Дональда Трампа и его украинского коллегу Владимира Зеленского. На картинке американский лидер «играет роль» дона Вито Корлеоне из фильма «Крестный отец», цитируя героя Марлона Брандо. Тем самым Трамп как бы намекает, что Зеленскому однажды может понадобиться услуга.

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ИСТОЧНИК KP.RU