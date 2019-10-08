Космодром РФ "Морской старт" перенесут из США в Россию
Пусковую платформу космодрома "Морской старт", который принадлежит группе компаний S7, готовят к транспортировке из США в Россию. По последней информации, снято все иностранное оборудование.
Эксперт заявил, что судно полностью готово к переходу в Россию, но при этом требуется разрешение на перебазирование от государственного департамента США.
По последней информации, с платформы Одиссей уже демонтировали оборудование производства США и Украины, подготовив ее к перебазированию на Дальний Восток, рассказал "РИА-Новости" источник.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Атлантике затонуло судно Bourbon Rhode с украинскими моряками. Троих членов экипажа удалось спасти. Корабль перестал выходить на связь недалеко от африканского Кабо-Верде в 1200 морских миль от французской Мартиники. Судно направлялось с Канарских островов в Джорджтаун, но попало в шторм. В момент инцидента на борту находились 14 человек, в том числе граждане Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU