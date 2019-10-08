2019-10-08T08:08:30+03:00
Общество

В России почти за год на 12% подорожали новостройки

С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в городах РФ увеличилась до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м.
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Российский специалисты заявили, что с августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в городах РФ увеличилась на 11,9% - до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м.

При этом, по словам экспертом, цены на вторичное жилье в России реагируют на рыночную ситуацию и увеличиваются вслед за новостройками схожими темпами . Таким образом, за год «вторичка» подорожала в среднем на 8%, до 65,8 тыс. рублей за 1 кв. м.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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