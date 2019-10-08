Пилоты мексиканского авиалайнера сняли на видео запуск баллистической ракеты США
Самолет выполнял ночной рейс между Гвадалахарой и Тихуаном
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В Сети появилось видео пилотов пассажирского самолета мексиканских авиалиний, которые сняли на видео предположительный пуск американской баллистической ракеты D5 Trident II.
СМИ сообщают, что данный инцидент произошел в начале сентября. Судно как сообщает портал The Drive, выполнял ночной рейс между Гвадалахарой и Тихуаном.
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ИСТОЧНИК KP.RU