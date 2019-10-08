2019-10-08T08:39:29+03:00
В мире

Пилоты мексиканского авиалайнера сняли на видео запуск баллистической ракеты США

Самолет выполнял ночной рейс между Гвадалахарой и Тихуаном
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

В Сети появилось видео пилотов пассажирского самолета мексиканских авиалиний, которые сняли на видео предположительный пуск американской баллистической ракеты D5 Trident II.

СМИ сообщают, что данный инцидент произошел в начале сентября. Судно как сообщает портал The Drive, выполнял ночной рейс между Гвадалахарой и Тихуаном.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сирии турецкие ВВС атаковали штаб курдских формирований
Торговые сети просят льготы за раздачу продуктов
Штайнмайера поразила реакция украинцев на его формулу по урегулированию конфликта в Донбассе
Каждый второй россиянин экономит на газе и электричестве
Число безработных за три года может удвоиться
В России почти за год на 12% подорожали новостройки
Ученые зафиксировали в России взрыв климатической "бомбы"
Космодром РФ "Морской старт" перенесут из США в Россию
В России может прекратиться производство крафтового пива
Япония уверена, что суверенитет распространяется на южную часть Курил
Социологи выяснили, где российские туристы планируют отметить Новый год
На Украине назвали три сценария развития ситуации в Донбассе
Трамп заявил о разработке США «невероятного нового вооружения»
В Грозном после поединка умер узбекистанский боец ММА