Штайнмайера поразила реакция украинцев на его формулу по урегулированию конфликта в Донбассе
Также президент ФРГ опроверг утверждения о том, что "формула" создавалась под влиянием России
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Немецкие СМИ пишут, что глава ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер был поражен реакцией украинцев на его формулу по урегулированию конфликта в Донбассе.
- Споры на Украине меня немного удивляют, потому что в эти переговоры был вовлечен один из участников, тогдашний президент Петр Порошенко, - отметил немецкий политик.
При этом Штайнмайер опроверг утверждения о том, что "формула" создавалась под влиянием России.
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ИСТОЧНИК KP.RU