2019-10-08T08:44:25+03:00
В мире

Штайнмайера поразила реакция украинцев на его формулу по урегулированию конфликта в Донбассе

Также президент ФРГ опроверг утверждения о том, что "формула" создавалась под влиянием России
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Немецкие СМИ пишут, что глава ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер был поражен реакцией украинцев на его формулу по урегулированию конфликта в Донбассе.

- Споры на Украине меня немного удивляют, потому что в эти переговоры был вовлечен один из участников, тогдашний президент Петр Порошенко, - отметил немецкий политик.

При этом Штайнмайер опроверг утверждения о том, что "формула" создавалась под влиянием России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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