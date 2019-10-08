Штайнмайера поразила реакция украинцев на его формулу по урегулированию конфликта в Донбассе

СЕГОДНЯ 08:44 2019-10-08T08:44:25+03:00

Также президент ФРГ опроверг утверждения о том, что "формула" создавалась под влиянием России

Изменить размер текста: A A

Немецкие СМИ пишут, что глава ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер был поражен реакцией украинцев на его формулу по урегулированию конфликта в Донбассе.

- Споры на Украине меня немного удивляют, потому что в эти переговоры был вовлечен один из участников, тогдашний президент Петр Порошенко, - отметил немецкий политик.

При этом Штайнмайер опроверг утверждения о том, что "формула" создавалась под влиянием России.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU