2019-10-08T08:47:25+03:00
Экономика

Торговые сети просят льготы за раздачу продуктов

АКОРТ просит не взимать НДС и налог на прибыль с товаров, направленных на благотворительность
Елена АКИМОВА
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Ритейлеры просят разрешить передавать продукты на благотворительностьРитейлеры просят разрешить передавать продукты на благотворительностьФото: Евгения ГУСЕВА
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Торговые сети просят предоставить им льготы, которые будут стимулировать передавать продукты на благотворительность. Речь идет о товарах, у которых истекает срок годности. Ритейлеры надеются получить освобождение по НДС и налогу на прибыть по указанным категориям товаров.

Соответствующее обращение Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила парламентариям, планируется, что обсуждение инициативы пройдет до конца 2019 года.

Ежегодно около 700 тыс. т продовольствия не продается и отправляется на свалку. Из них 25% приходится на торты, молочную гастрономию, мясные деликатесы, колбасу и бакалею. Еще 30% — на мясо, рыбу и птицу, 45% — на фрукты и овощи.

Эти товары, до истечения срока годности, могли бы быть направлены на помощь нуждающимся людям. Но прежде необходимо решать вопрос с легализацией бесплатной раздачи продуктов в России.

В АКОРТ отмечают, что за рубежом распространена практика передачи товаров в социальные учреждения, но российское законодательство не предусматривает подобного.

По правилам, ритейлер снимает испорченные товары с учета и списывает на утилизацию. Продукты оказываются на свалках, а в некоторых случаях попадают на переработку. Утилизация происходит за счет продавца.

Компании вывозят продукты на свалку либо, в некоторых случаях, передают заводам по переработке. Утилизация проводится за счет средств ритейлера.

Если же торговые сети начнут передавать продукты на благотворительность не дожидаясь изменений в законодательстве, то они будут платить налог на прибыль – 20% и НДС. Стоимость суммарных расходов сетей может составить 40% от цены товара.

В Госдуме положительно отнеслись к инициативе, а в пресс-службе Минфина «Известиям» пояснили, что пока не получали данного документа.

В свою очередь юристы видят в инициативе не только плюсы, но и минусы. Например, это даст торговым сетям лазейки для неуплаты налога.

ИСТОЧНИК KP.RU

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