Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о российской принадлежности Крыма

СЕГОДНЯ 09:13 2019-10-08T09:35:58+03:00

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Спецпредставитель ОБСЕ, австриец Мартин Сайдик напомнил, что до включения в состав Украинской ССР Крымский полуостров принадлежал России. Такая фраза прозвучала на международном форуме Salzburg Europe Summit в ответ на просьбу участников мероприятия прокомментировать референдум 2014 года о воссоединении с РФ.

Сначала Сайдик отказывался разговаривать на эту тему, поскольку он является спецпредставителем по Донбассу, но спустя некоторое время все же взял слово, чтобы высказаться.

По словам дипломата, мировому сообществу стоит помнить, что во времена Советского Союза Крым около 30 лет входил в состав РСФСР, а затем 37 лет был частью Украинской ССР.

"А до этого была Российская империя", - цитирует "Укринформ" Сайдика.

Присутствовавший в зале украинский посол Александр Щерба "выразил недоумение" такой позиции спецпредставителя. Он понадеялся на то, что австрийскому дипломату просто не хватило времени на развернутый ответ.

Сайт kp.ru писал, что Москва неоднократно указывала на изначальную принадлежность Крымского полуострова российской империи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697201" frameborder="0"></iframe> Мальчик - Крымская весна.Все видели это фото - «вежливый человек» передает юному крымчанину рыжего кота. Мы нашли мальчика, случайно ставшего символом Крымской весны.

ИСТОЧНИК KP.RU