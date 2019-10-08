2019-10-08T09:41:01+03:00
Политика

Песков заявил, что зарплаты Путина и Медведева были повышены планово

С 1 октября 2019 года президент и премьер России стали получать на 4,3% больше
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Повышение зарплат президента РФ Владимира Путина, премьер-министра страны Дмитрия Медведева, главы Следственного комитета, Генерального прокурора и руководителей ряда других российских ведомств было проведено в плановом порядке. Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Да, плановая индексация", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря главы государства.

Сайт kp.ru писал, что зарплаты президента России и главы правительства были увеличены на 4,3%. Изменения вступили в силу с 1 октября 2019 года.

Индексация коснулась также вице-премьеров страны, председателя Центральной избирательной комиссии, секретаря Совета Безопасности РФ и сотрудников дипломатических представительств.

Сколько теперь получает Владимир Путин не уточняется, но на начало 2018 года его зарплата составляла свыше 741 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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