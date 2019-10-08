Депутат Юмашева прокомментировала свой допрос в аэропорту Нью-Йорка

СЕГОДНЯ 09:35 2019-10-08T09:51:07+03:00

Парламентарий считает, что такие инциденты в отношениях России и США стали уже тенденцией

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Депутат Государственной думы Инга Юмашева, допрошенная сотрудником Федерального бюро расследований США в аэропорту Нью-Йорка, заявила, что подобное поведение американских коллег в отношении членов российских делегаций, в том числе невыдача им виз для поездок на международные мероприятия, стали уже тенденцией в отношениях двух стран. По мнению парламентария, все это "звенья одной цепи".

"Это явление неприятное, но, как политик, вижу, что это, к сожалению, становится определенного рода тенденцией в российско-американских отношениях", - сказала Инга Юмашева.

При этом она призвала продолжить выстраивание конструктивного диалога с США, разделяя американский народ с богатой историей и лиц из узких политических кругов, которые просто "пиарятся на российской теме и пытаются как-то заработать на этом очки".

"Я считаю, что мы не должны поддаваться на такого рода провокации, не должны бояться, не должны обижаться. К сожалению, это норма, мы должны смотреть в будущее", - сказала депутат в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, что Ингу Юмашеву остановили сразу по прилету на международный форум в США несколько дней назад, а потом на протяжении часа допрашивали.

Сайт kp.ru писал, что, несмотря на такой прием, депутат продолжила работу в рамках мероприятия "Диалог Форт-Росс" и вернулась в Москву лишь утром во вторник, 8 октября.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/736217" frameborder="0"></iframe> Мария Захарова, официальный представитель МИД, про задержание Инги Юмашевой.

ИСТОЧНИК KP.RU