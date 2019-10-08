2019-10-08T10:21:30+03:00
Общество

Названы регионы России с самой высокой смертностью от алкоголя

В 2018 году злоупотребление спиртным стало причиной гибели 48 тысяч человек
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В 2018 году 48 тысяч россиян скончались из-за злоупотребления спиртнымВ 2018 году 48 тысяч россиян скончались из-за злоупотребления спиртнымФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В прошлом году от злоупотребления алкоголем скончались 48 тысяч россиян, что составляет около 2,6% всех смертей в стране. Примерно столько же людей погибает суммарно в результате транспортных происшествий, убийств и самоубийств.

При этом чаще всего жертвами злоупотребления спиртными напитками становятся мужчины трудоспособного возраста. Где-то треть всех таких смертей приходится на алкогольную кардиомиопатию, еще примерно столько же - на отравления.

Издание РБК ознакомилось с информацией, которая не входит в регулярные публикации Росстата, и составил список регионов с самой высокой смертностью от спиртного.

На первом месте оказались регионы Дальнего Востока, в частности, Чукотка, где коэффициент составил почти 13 человек на 10 тысяч населения. Это значит, что каждый девятый житель региона, скончавшийся в 2018 году, умер от алкоголя.

В Магаданской области этот показатель составляет десять человек на 10 тысяч населения. Дальше идет Ивановская область с девятью смертями на 10 тысяч человек, а следом за ней - Новгородская. В Ярославской области каждая 20-я смерть связана со спиртным. Причем почти все умершие - мужчины.

Регионы России с самой высокой смертностью от алкоголя:

1. Чукотский автономный округ.

2. Магаданская область

3. Ивановская область

4. Ярославская область

Сайт kp.ru писал, что смертность мужчин в России в три раза выше, чем у женщин. При этом в 70% летальных исход бывает вызван алкоголем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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