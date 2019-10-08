В России могут появиться умные "лежачие полицейские" с видеофиксацией

СЕГОДНЯ 10:09 2019-10-08T10:09:49+03:00

В зависимости от скорости движения автомобиля барьер будет опускаться или подниматься

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В России планируют внедрить умные "лежачие полицейские" с системой фото- и видеофиксации. Такие комплексы смогут самостоятельно поднимать или опускать барьер - все будет зависеть от скорости движения приближающегося автомобиля.

Согласно данным представителя НТИ "Автонет" Ярослава Федосеева, умные искусственные неровности могут появиться на российских дорогах уже в 2021 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU