В России могут появиться умные "лежачие полицейские" с видеофиксацией
В зависимости от скорости движения автомобиля барьер будет опускаться или подниматься
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В России планируют внедрить умные "лежачие полицейские" с системой фото- и видеофиксации. Такие комплексы смогут самостоятельно поднимать или опускать барьер - все будет зависеть от скорости движения приближающегося автомобиля.
Согласно данным представителя НТИ "Автонет" Ярослава Федосеева, умные искусственные неровности могут появиться на российских дорогах уже в 2021 году.
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ИСТОЧНИК KP.RU